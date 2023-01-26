Основатель "Золотой малины" извинился за номинирование 12-летней актрисы
Райан Кира Армстронг. Обложка © imdb.com
Основатель ежегодной антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон извинился перед 12-летней Райан Кирой Армстронг, которая сыграла главную роль в ужастике "Воспламеняющая взглядом" и была номинирована на худшую женскую роль. Об этом сообщает издание Variety.
Включение ребёнка в номинацию антипремии вызвало шквал критики в адрес организаторов в соцсетях. Многие пользователи заявили, что подобный шаг может спровоцировать жёсткий буллинг Армстронг в школе. В итоге основатель "Золотой малины" пообещал удалить имя юной актрисы из списка.
"Все ошибаются, включая многих из нас. Так как наш девиз — "Признавай свои косяки", очевидно, мы и сами должны ему соответствовать", — сказал журналистам Уилсон.
Ранее Лайф сообщал, что фильм "Блондинка" лидирует по количеству номинаций на "Золотую малину". По словам организаторов премии, зрителям кинолента понравилась даже меньше, чем критикам. Они считают, что авторы фильма продолжают посмертно эксплуатировать образ Мэрилин Монро.