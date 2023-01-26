Основатель "Золотой малины" извинился за номинирование 12-летней актрисы

Основатель ежегодной антипремии "Золотая малина" Джон Уилсон извинился перед 12-летней Райан Кирой Армстронг, которая сыграла главную роль в ужастике "Воспламеняющая взглядом" и была номинирована на худшую женскую роль. Об этом сообщает издание Variety.

Включение ребёнка в номинацию антипремии вызвало шквал критики в адрес организаторов в соцсетях. Многие пользователи заявили, что подобный шаг может спровоцировать жёсткий буллинг Армстронг в школе. В итоге основатель "Золотой малины" пообещал удалить имя юной актрисы из списка.

"Все ошибаются, включая многих из нас. Так как наш девиз — "Признавай свои косяки", очевидно, мы и сами должны ему соответствовать", — сказал журналистам Уилсон.