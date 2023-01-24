Стали известны номинанты на 95-ю премию "Оскар"

Киноленты "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона и ещё восемь картин вошли в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Об этом стало известно из трансляции на сайте Американской академии киноискусств.

За награду в данной категории также будут бороться: "На Западном фронте без перемен", "Банши Инишерина", "Тар", "Элвис", "Всё везде и сразу", "Топ Ган: Мэверик", "Треугольник печали", "Женские сплетни".

Статуэтку за лучшую режиссуру могут получить Мартин Макдона ("Банши Инишерина"), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу"), Стивен Спилберг ("Фабельманы"), Тодд Филд ("Тар") и Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").

В номинации "Лучшая актриса" представлены Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райзборо ("Ради Лесли"), Мишель Уильямс ("Фабельманы"), Мишель Йео ("Всё везде и сразу"). А за номинацию "Лучший актёр" поборются Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце моё") и Билл Найи ("Жить").

Также на звание лучшего иностранного фильма претендуют: "Иа" (Польша), "На Западном фронте без перемен" (Германия), "Близко" (Бельгия), "Тихоня" (Ирландия) и "Аргентина, 1985" (Аргентина). Напомним, 95-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе.