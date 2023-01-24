Зеленский заявил, что Украина не планирует нападать на Белоруссию

Украина не намерена нападать на Белоруссию. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. Так он прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о предложении от Киева заключить пакт о ненападении.

"Всё, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Белоруссию не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Киеве.

Он также добавил, что его слова — это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому. Зеленский указал, что может существовать некий "вызов" с территории Белоруссии, но у военных Украины стоит задача готовиться к любым подобным ситуациям.