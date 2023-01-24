Петербурженку оштрафовали за слово "бомжиха" в родительском чате, но она туда ничего не писала

В Санкт-Петербурге суд привлёк к ответственности женщину, которая в родительском чате в WhatsApp назвала "бомжихой" маму другого ребёнка из-за его неприятного внешнего вида. Однако сама женщина призналась, что ничего не писала в этой группе. Подробности истории сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

История началась в июне 2022 года. Женщина по имени Александра в один из дней, как обычно, отводила сына в детский сад, где поздоровалась с мамой другого ребёнка, однако та ей никак на это не ответила. Это задело героиню истории, и она рассказала о случившемся знакомой. В аудиосообщении она позволила себе назвать женщину "невоспитанной бомжихой" из-за её неухоженного внешнего вида.

В октябре же Александру пригласили вступить в чат с другими родительницами, где ещё одна мама выложила сообщение, которое петербурженка записывала подруге. К несчастью, её "жертва" также состояла в этой беседе и решила написать заявление правоохранителям. Эксперт установил, что в словах Александры содержится оскорбление чести и достоинства, в итоге суд оштрафовал её на 5 тысяч рублей.