Психиатр рассказала о типах голосов в голове и когда они становятся поводом бить тревогу

Есть несколько типов голосов в голове, но не все они являются чем-то страшным и требующим помощи специалиста. Так в каком же случае нужно бить тревогу, рассказал в беседе с РИА ФАН врач-психиатр Евгений Кульгавчук.

Так, первый и самый частый тип голосов в голове — это внутренний диалог, когда человек общается сам с собой. Это происходит, например, в ходе выполнения монотонной работы. Данный случай находится в пределах психической нормы. Обычно такие люди разговаривают, например, с цветами или автомобилем.

Другой вариант — иллюзии. В этом случае человеку кажется, что его кто-то окликнул, но, оглянувшись, он понимает, что это не так. С этим необязательно бороться, но задуматься, почему такие ситуации, например, участились, не помешает. По словам врача, это может быть связано с повышением уровня тревоги.

Ещё бывают "голоса совести", которые вызваны опасениями из разряда "мама бы не одобрила". Хотя, отметил Кульгавчук, это больше про ощущения. Избавиться от такого "собеседника" можно, обесценив его авторитет, научившись защищать себя в мыслях, а также обратившись к психотерапевту.

Четвёртым типом являются "голоса — мысли". Часто они возникают у перфекционистов и считаются следствием токсичной критики родителей человека в его детстве, в том числе на фоне успехов. Это плохо сказывается на качестве жизни и не даёт возможности радоваться ей, подчеркнул Кульгавчук. В ходе психотерапевтического процесса пациент учится мыслить иначе, выводить на правильное восприятие и осмысление события в жизни.

Также существуют голоса в виде слуховых галлюцинаций, они могут издеваться над человеком, быть императивными и приказывать, что ему делать, рассказал врач. В этом случае необходимо обратиться к психиатру или в стационар. Как объяснил Кульгавчук, такие голоса могут заставить человека, например, "совершить суицидальную попытку".