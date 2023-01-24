Психолог рассказала, что делать, если постновогодняя депрессия затянулась

После продолжительных праздников человек может испытывать постновогоднюю депрессию. В беседе с Лайфом клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова перечислила несколько способов борьбы с таким состоянием.

По её словам, депрессия может быть вызвана переутомлением из-за праздника и нарушенными ожиданиями, когда жизнь после Нового года так и не меняется. Также причиной выступают трудности с деньгами и пошатнувшееся здоровье.

"Более того, проводим ритуал, полюбившийся многим в социальных сетях, — подведение итогов года, в ходе которого неосознанно выделяем то, что не удалось. Замечаем, что планы не осуществились, мечты не исполнились", — сказала психолог.

При таком состоянии появляются быстрая утомляемость, ощущение отсутствия сил и проблемы со сном. Среди симптомов также перепады настроения, снижение аппетита или переедание, рассказала специалист.

Чтобы справиться с неприятным состоянием, необходимо восстановить режим сна и питания. То есть нужно ложиться спать и принимать пищу примерно в одно и то же время. При этом есть лучше всего здоровую пищу с обилием овощей, пить больше воды, подчеркнула специалист.

Помогут прогулки на свежем воздухе и физическая активность, считает Ивкова. Она также рекомендовала записывать на листе бумаги все позитивные события и достижения. Эксперт посоветовала привносить больше позитивных событий в жизнь, общаться с родными и друзьями. В случае если справиться с депрессией не получится самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалисту.