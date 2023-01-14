Врач перечислила симптомы переутомления и рассказала, чем оно чревато

Переутомление может привести к депрессии, инфаркту и потере способности радоваться жизни. Об этом Лайфу рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Диана Андреева. По её словам, такое состояние может появиться из-за разных причин.

"Спровоцировать и поддерживать переутомление способен ряд факторов: тяжёлая умственная или физическая работа, длительный монотонный труд, однообразный стиль жизни, отсутствие полноценного отдыха, неспособность расслабиться, неполноценный сон, несбалансированное питание, отсутствие регулярной физической активности, огромное количество стрессовых факторов. Игнорирование всего вышеперечисленного опасно срывом компенсаторных механизмов нашего организма и развитием синдрома хронической усталости", — отметила Андреева.

Она рассказала, что наиболее чувствительна к переутомлению нервная система. Это проявляется головными болями, возникновением тревожных и депрессивных состояний, а также снижением концентрации внимания. Человек может стать очень раздражительным, эмоционально неустойчивым и даже потерять способность радоваться жизни.

"Вслед за нервной системой начинает страдать сердечно-сосудистая система — резкие подъёмы артериального давления, сердцебиение, развитие инфарктов. Зачастую проявлением переутомления является чрезмерное повышение или снижение аппетита, которое нарушает работу нашего желудочно-кишечного тракта", — отметила врач.

Из-за постоянной усталости у человека снижается интерес к работе и повседневной деятельности. Он становится уязвим для заболеваний, качество его жизни становится значительно хуже.

Чтобы избежать переутомления, специалист посоветовала больше отдыхать, скорректировать рацион питания, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Если же синдром хронической усталости затянулся, то лучше обратиться к врачу, который назначит медикаментозное лечение.