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14 января, 09:16

Житель Ленобласти зарезал двухлетнего сына и сдался полиции

В Киришском районе Ленинградской области мужчина зарезал двухлетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

"По предварительным данным, смертельные ранения малолетнему нанёс отец ребёнка, находясь дома. После нанёс себе ножевые ранения", — говорится в сообщении.

Злоумышленник обратился к полицейским, которые в дальнейшем доставили отца и ребёнка в больницу, где медики констатировали смерть малыша. Сейчас мужчина находится в реанимации. После того, как правоохранителям стало известно о произошедшем, на место выехала следственно-оперативная группа.

Теперь же правоохранители пытаются установить причастных к преступлению лиц, а также причины и условия, побудившие к его совершению. По факту убийства ребёнка 2020 года рождения возбуждено уголовное дело.

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СУ СК России по Ленинградской области

Светлана Оперук

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