На Камчатке первоклассник напал на учительницу с осколком стекла

В Вилючинске на Камчатке первоклассник набросился на учительницу и травмировал её осколком стекла. Об этом сообщили РИА "Новости" в региональной прокуратуре, которая начала проверку после публикации информации в соцсетях.

"Как следует из публикаций, руководством образовательного учреждения не принимаются меры по воспитательной работе с младшеклассниками, вследствие чего школьный учитель получил травму осколком стекла от первоклассника", — уточнили в ведомстве.

Ранее в местных пабликах обсуждалось, что семилетний школьник разбил фоторамку и с осколком напал на учительницу, которая закрыла собой одноклассников мальчика. На крики сбежались сотрудники учебного заведения. По словам очевидцев, женщина получила ранение щеки. Как уточнили в прокуратуре, ребёнок и раньше проявлял агрессию. Поэтому будет дана оценка действиям руководства школы в вопросах дисциплины и решения конфликтных ситуаций среди учащихся.