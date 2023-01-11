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11 января, 09:18

На Камчатке первоклассник напал на учительницу с осколком стекла

В Вилючинске на Камчатке первоклассник набросился на учительницу и травмировал её осколком стекла. Об этом сообщили РИА "Новости" в региональной прокуратуре, которая начала проверку после публикации информации в соцсетях.

"Как следует из публикаций, руководством образовательного учреждения не принимаются меры по воспитательной работе с младшеклассниками, вследствие чего школьный учитель получил травму осколком стекла от первоклассника", — уточнили в ведомстве.

Ранее в местных пабликах обсуждалось, что семилетний школьник разбил фоторамку и с осколком напал на учительницу, которая закрыла собой одноклассников мальчика. На крики сбежались сотрудники учебного заведения. По словам очевидцев, женщина получила ранение щеки. Как уточнили в прокуратуре, ребёнок и раньше проявлял агрессию. Поэтому будет дана оценка действиям руководства школы в вопросах дисциплины и решения конфликтных ситуаций среди учащихся.

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А в Красноярске пятиклассница устроила драку с учителем после замечания о курении на территории школы. Девочка отказалась отдать электронную сигарету, а когда педагог попыталась её отобрать, начала замахиваться на преподавателя.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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