Названы 4 лёгких способа борьбы с посленовогодней депрессией

Новогодние каникулы — самый долгожданный период в году, когда в воздухе витает волшебство, чувствуется радость и тепло близких людей. Однако с окончанием праздников становится не так весело, многие грустят, а кто-то успевает впасть даже в постпраздничную депрессию, рассказала Лайфу психолог и наставник Владлена Ракша.

Однако стоит отметить, что это не клиническая депрессия, а скорее глубокая апатия, разочарование и грусть. С этим состоянием легко столкнуться, если:

человек целый год лишал себя удовольствия, радости и отдыха, а времени расслабиться в каникулы не хватило или ожидаемого праздника не случилось вовсе;

жажда чуда и волшебства в праздники была настолько сильна, что человек хотел сиюминутного результата, исполнения желаний прямо в новогоднюю ночь, что привело к потере реальности;

за исполнение желаний, планы, программу праздников мы перекладывали ответственность на других людей или, наоборот, взвалили эту ношу полностью на себя.

Психолог Владлена Ракша напомнила россиянам о важности отдыха. Фото © Предоставлено Лайфу

"Для того чтобы прожить праздники здорово и начать свой год отдохнувшим и заряженным, необходимо помнить, что отдых нужен человеку не только раз в году. Для полноценной жизни нам необходимы силы, и их запасы лучше восполнять размеренно. Так, в праздники можно планировать отпускные даты на следующий период и вообще делать чекап ресурсности каждый день", — объяснила психолог.

Также стоит помнить, что долгожданные встречи с друзьями и время с семьёй доступны в течение всего года, поэтому, чтобы не чувствовать себя одиноким и забытым после праздников, можно брать инициативу в свои руки и видеться с дорогими людьми чаще. Причём подготовка к празднованию должна проходить коллективно, а распределение обязанностей — в равной степени, по договорённостям.

Не стоит в такой волшебный праздник делать то, чего не хочешь или не умеешь, не нужно хвататься за всё сразу или пускать всё на самотёк, ведь с близкими всегда можно договориться. Если всё-таки ответственность отдана другим, то принимать все неожиданности стоит заранее, ведь их всё равно не избежать.

"Важно помнить, что наши желания и волшебство требуют времени и нашего участия. Сиюминутные результаты могут быть, а могут и не быть. В любом случае, ждать их исполнения сразу — обречение себя на разочарование. Лучше расписать планы и шаги к загаданному и дать себе время", — подчеркнула Ракша.

Однако в случае, если депрессия всё-таки настигла вас, можно помочь себе следующим:

взять маленькое желание и исполнить его самому или попросить напрямую у близкого человека;

говорить и проживать свою грусть, печаль и разочарование, давать выход чувствам, ведь мы имеем на них право;

продлить праздники хотя бы в планах — на будущий год и ближайшие выходные;

начать заниматься чем-то новым или делать старое по-новому, поскольку новизна вызывает выделение эндорфина.