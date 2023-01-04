6 советов психолога, как подготовить ребёнка к возвращению в школу с каникул и не сойти с ума

Как настроить ребёнка на школу после каникул? Этим вопросом по несколько раз в год задаётся каждый родитель. Лайф узнал рабочие лайфхаки у психолога, психотерапевта Юлии Солис и спешит поделиться ценными советами с читателями.

1. Восстановите режим дня ребёнка

За два дня до начала учёбы, то есть с 7 января, начните восстанавливать режим дня школьника. Пусть ребёнок встаёт и ложится в то же время, как в дни, когда ходит на занятия.

2. Поиграйте в учёбу

На праздниках не дайте чаду забыть про учёбу, но особо не наседайте: занятия проводите в игровой форме. Фото © Shutterstock

Во второй половине каникул в игровой форме занимайтесь с ребёнком учебными предметами. Главное — ваши занятия должны проходить в виде игры.

3. Узнайте у ребёнка, чего он ожидает от школы

Поговорите с чадом, чтобы выяснить, какие ожидания у него от школы и что ему не нравится в ней.

4. Составьте распорядок дня школьника

На каникулах вместе с ребёнком составьте распорядок его дня во время учёбы: в нём должно быть место не только школе, но и развлечениям. Фото © Shutterstock

Это важно сделать не самому, а вместе с сыном/дочерью. Распорядок дня нужно составить так, чтобы устраивал ребёнка: в нём должно быть место и посещению школы, и увлечениям чада.

5. Общайтесь с ребёнком спокойно

Разговоры со школьником ведите максимально спокойно, какой бы ни была ситуация в семье. Ваши волнение или тревоги не должны передаться ребёнку.

6. Сделайте так, чтобы ребёнок выспался перед учёбой

"Перед смертью не надышишься", это все знают, но родитель должен приложить максимальные усилия, чтобы ребёнок выспался перед школой и спокойно встал утром в день возвращения на учёбу с каникул.