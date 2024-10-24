Life.ru выяснил, где отдохнут российские семьи на новогодних каникулах

Несмотря на то что до новогодних каникул ещё более двух месяцев, многие российские семьи решили заранее запланировать отдых на эти дни. Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали бронирование отелей на этот период и выяснили, где будут отдыхать пары с детьми. Данные оказались в распоряжении Life.ru.

Согласно статистике сервиса, в России самым популярным направлением для семейных поездок стала Москва, куда отправятся 19,3% путешественников. Также популярны Эсто-Садок (12,3%) и Сочи (11,1%). В числе других востребованных городов — Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Нижний Новгород.

Среди зарубежных направлений на первом месте оказался Дубай (5,4%). За ним следуют Пхукет (5,1%) и Бангкок (4,6%), а также города Вьетнама и Таиланда, такие как Хошимин и Паттайя.

Примечательно, что чаще всего для зимних поездок российские семьи выбирают четырёхзвёздочные отели: на них приходится 36% заказов. Номер на всех в подобных гостиницах стоит в среднем 18 000 рублей за сутки. Больше половины путешественников с детьми (57%) будут отдыхать от 4 до 7 дней, а 39% запланировали короткие поездки на 1–3 дня.