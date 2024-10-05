Названо 2 самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году

С учётом официального календаря праздничных и выходных дней в 2025 году лучше всего взять отпуск на 9-10 января — при совмещении с новогодними каникулами можно отдохнуть непрерывно 12 дней. А отпуск с 28 апреля по 1 мая в общей сложности даст неделю приятного времяпрепровождения, уточняет URA.ru.

Если уйти в отпуск 9-11 июня, то вместе с Днём России отдых растянется на пять дней. Ещё девять дней без работы можно обеспечить себе, отпросившись на 5-7 ноября. При этом июль и октябрь — самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году, потому что содержат 23 рабочих дня.

А вот в январе отказываться от работы не выгодно из-за наименьшего числа рабочих дней — всего 17. Кстати, на отдых лучше отправляться в даты, следующие после выплаты премий, так у вас будет больше денег с учётом отпускных.