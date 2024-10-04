Россиянам объяснили, в какой месяц в конце года выгоднее всего взять отпуск

Первого октября начался четвёртый, заключительный квартал текущего года. Именно в этом месяце выгоднее всего использовать оставшиеся дни отпуска, считает эксперт по трудовому праву Дмитрий Кофанов. По его словам, все дело в количестве рабочих дней.

«Больше всего рабочих дней по производственному календарю будет в октябре — 23 дня. Соответственно, в этот месяц и будет наиболее выгодно взять отпуск», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Юрист подчеркнул, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше их стоимость. Соответственно, в месяцы с праздничными днями, например, в мае выгоднее работать, а не отдыхать.