Исследование показало, сколько родителей возьмут отпуск в осенние каникулы

15% родителей планируют совместить свой отпуск с осенними каникулами в школе, чтобы проводить больше времени с детьми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует RT. Всего в исследовании приняли участие 1600 имеющих работу и потомство россиян.

«Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуск в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 17% родителей учеников начальной школы, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 4% родителей учащихся 10—11 классов», — выяснили журналисты.

Примечательно, что среди решивших отдохнуть с детьми мамы составляют 19%, а папы — 12%. 15% респондентов пока что не решили, брать отпуск или нет. При этом 70% родителей заявили, что не планируют отдыхать на осенних каникулах.