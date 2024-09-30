Исследование показало, сколько родителей возьмут отпуск в осенние каникулы
Опрос: 15% родителей намерены совместить отпуск с осенними каникулами детей
15% родителей планируют совместить свой отпуск с осенними каникулами в школе, чтобы проводить больше времени с детьми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует RT. Всего в исследовании приняли участие 1600 имеющих работу и потомство россиян.
«Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуск в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 17% родителей учеников начальной школы, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 4% родителей учащихся 10—11 классов», — выяснили журналисты.
Примечательно, что среди решивших отдохнуть с детьми мамы составляют 19%, а папы — 12%. 15% респондентов пока что не решили, брать отпуск или нет. При этом 70% родителей заявили, что не планируют отдыхать на осенних каникулах.
Ранее россияне рассказали, куда ездят в отпуск с детьми. Так, внутри страны особой популярностью пользуются курорты Краснодарского края. Кроме того, родители часто возят своих наследников в Москву и Санкт-Петербург.
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