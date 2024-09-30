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30 сентября, 15:04

Исследование показало, сколько родителей возьмут отпуск в осенние каникулы

Опрос: 15% родителей намерены совместить отпуск с осенними каникулами детей

15% родителей планируют совместить свой отпуск с осенними каникулами в школе, чтобы проводить больше времени с детьми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует RT. Всего в исследовании приняли участие 1600 имеющих работу и потомство россиян.

«Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуск в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 17% родителей учеников начальной школы, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 4% родителей учащихся 10—11 классов», — выяснили журналисты.

Примечательно, что среди решивших отдохнуть с детьми мамы составляют 19%, а папы — 12%. 15% респондентов пока что не решили, брать отпуск или нет. При этом 70% родителей заявили, что не планируют отдыхать на осенних каникулах.

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Ранее россияне рассказали, куда ездят в отпуск с детьми. Так, внутри страны особой популярностью пользуются курорты Краснодарского края. Кроме того, родители часто возят своих наследников в Москву и Санкт-Петербург.

Обложка ©

Pixabay / shannonlawford

Борис Эльфанд
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