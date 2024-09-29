На самолёте не то: Россиянам предложили направления туризма на машине и поезде

Полёты на самолёте — это не путешествие, а способ оперативного передвижения, уверена руководитель туристического агентства Виктория Подольская. Для изучения новых мест она рекомендовала воспользоваться машиной или поездом.

Среди популярных направлений путешествий на автомобиле эксперт выделила Золотое кольцо России, Тулу и Нижний Новгород. А на поезде можно отправиться, например, на Кавказ и в Карелию.

«Стали пользоваться популярностью туры на поездах... Специальные туристические железнодорожные маршруты появились в Турции и Африке», — отметила эксперт.

Кроме того, растёт популярность речных и морских путешествий. Собеседница РИАМО подчернила, что перемещение на корабле по различным локациям с постоянной сменой декораций создаёт особую атмосферу. В целом она рекомендовала пробовать разные варианты туризма с учётом бюджета.