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28 сентября, 15:16

Семейный отдых: Россияне рассказали, куда ездят в отпуск с детьми

Опрос: Россияне с детьми чаще всего отдыхают на Кубани, в Москве и Петербурге

Половина россиян предпочитает путешествовать с детьми, при этом 67% из них за последние два года отдыхали только на отечественных курортах, говорится в исследовании, результаты которого публикует «Газета.ru».

Наиболее популярным направлением является Краснодарский край — 56%, ещё 37% родителей для отдыха выбирают Москву и Подмосковье, а 32% предпочитают ездить с детьми в Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Что касается зарубежных направлений, то их за минувшие два года смогли позволить себе почти треть респондентов. 60% выбрали Турцию, 33% — Египет, 24% — Таиланд. При этом чаще всего россияне тратят на семейный отдых с детьми до 50 тысяч рублей — такой вариант выбрали 28% участников исследования. А каждый пятый тратит более 100 тысяч рублей на человека.

Названы популярные у россиян направления для отдыха на Новый год
Названы популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

Ранее россияне рассказали, как заботятся о красоте во время отдыха. Так, 53% респондентов берут в путешествие гигиеническую косметичку.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
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