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22 сентября, 15:00

Шампуни, кремы и патчи: Россияне рассказали, как заботятся о красоте во время путешествий

Опрос: 53% россиян берут в путешествие гигиеническую косметичку

Красота спасёт мир, поэтому для многих россиян очень важно заботиться о красоте во время путешествий по миру. С этой целью 53% используют гигиеническую косметичку, следует из опроса, результаты которого публикует «Газета.ru». 17% используют её только в длительных поездках, 15% отказываются от косметички и ещё столько же респондентов вообще не знают, что это такое.

В то же время четверть россиян не обходится во время путешествий без шампуня и кондиционера для волос, 24% берут с собой гигиеническую помаду, дезодорант и солнцезащитный крем. Мицеллярную воду, гель для умывания и средства для снятия макияжа можно найти в косметичке 12% россиян. 11% обходятся лишь зубной пастой и щёткой. 7% для заботы о красоте выбирают патчи, маски для увлажнения кожи и крем для рук.

К слову, 64% участников опроса соблюдают обязательные ритуалы для поддержания красоты и гигиены. Так, по 16% стараются нормально выспаться и следить за водным балансом в организме, 12% респондентов предпочитают много двигаться, а 9% контролируют рацион питания. При этом 36% респондентов ничего не делают.

Россиянам объяснили, что лучше для кожи – мыло или гель для душа
Россиянам объяснили, что лучше для кожи – мыло или гель для душа

К слову, данные косметические средства обязательно понадобятся россиянам во время новогодних путешествий. Ранее эксперты уже назвал популярные внутренние и заграничные направления для предстоящей зимы.

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Freepik

Борис Эльфанд
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