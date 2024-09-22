Шампуни, кремы и патчи: Россияне рассказали, как заботятся о красоте во время путешествий

Красота спасёт мир, поэтому для многих россиян очень важно заботиться о красоте во время путешествий по миру. С этой целью 53% используют гигиеническую косметичку, следует из опроса, результаты которого публикует «Газета.ru». 17% используют её только в длительных поездках, 15% отказываются от косметички и ещё столько же респондентов вообще не знают, что это такое.

В то же время четверть россиян не обходится во время путешествий без шампуня и кондиционера для волос, 24% берут с собой гигиеническую помаду, дезодорант и солнцезащитный крем. Мицеллярную воду, гель для умывания и средства для снятия макияжа можно найти в косметичке 12% россиян. 11% обходятся лишь зубной пастой и щёткой. 7% для заботы о красоте выбирают патчи, маски для увлажнения кожи и крем для рук.

К слову, 64% участников опроса соблюдают обязательные ритуалы для поддержания красоты и гигиены. Так, по 16% стараются нормально выспаться и следить за водным балансом в организме, 12% респондентов предпочитают много двигаться, а 9% контролируют рацион питания. При этом 36% респондентов ничего не делают.