Россиянам объяснили, что лучше для кожи – мыло или гель для душа

Уход за телом не менее важен, чем за лицом. Начинать его следует с правильного очищения. Как правило, для этого многие люди используют мыло и гели для душа. Есть ли разница между этими средствами, объяснила «Газете.ru» косметик-эстетист Анна Романовская.

«Основная разница этих продуктов в уровнях pH: у мыла это 8, а у геля — 5. Гель эффективно удаляет загрязнения с кожи, но уже в сочетании с ухаживающими ингредиентами, которые, в свою очередь, позволяют дополнительно ухаживать за кожей», — рассказала эксперт.

Кроме того, некоторые гели для душа обладают манящими ароматами, за счёт чего создаётся эффект ароматерапии прямо дома. Включённые в состав натуральные масла оливы, лаванды и магния способны не только успокоить и увлажнить кожу, но и подарить расслабление.

При этом мыло позволяет ощутить чистоту прямо «до скрипа» на коже. Такой продукт также можно использовать в качестве средства для душа, но людям с менее чувствительной кожей. Щёлочь в составе мыла может оставлять ощущение стянутости и привести к шелушению.