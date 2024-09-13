Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 11:09

Россиянам объяснили, что лучше для кожи – мыло или гель для душа

Эстетист Романовская: Уровень pH является главным отличием мыла и геля для душа

Уход за телом не менее важен, чем за лицом. Начинать его следует с правильного очищения. Как правило, для этого многие люди используют мыло и гели для душа. Есть ли разница между этими средствами, объяснила «Газете.ru» косметик-эстетист Анна Романовская.

«Основная разница этих продуктов в уровнях pH: у мыла это 8, а у геля — 5. Гель эффективно удаляет загрязнения с кожи, но уже в сочетании с ухаживающими ингредиентами, которые, в свою очередь, позволяют дополнительно ухаживать за кожей», — рассказала эксперт.

Кроме того, некоторые гели для душа обладают манящими ароматами, за счёт чего создаётся эффект ароматерапии прямо дома. Включённые в состав натуральные масла оливы, лаванды и магния способны не только успокоить и увлажнить кожу, но и подарить расслабление.

Можно ли умываться дегтярным мылом — мнение косметолога
Можно ли умываться дегтярным мылом — мнение косметолога

При этом мыло позволяет ощутить чистоту прямо «до скрипа» на коже. Такой продукт также можно использовать в качестве средства для душа, но людям с менее чувствительной кожей. Щёлочь в составе мыла может оставлять ощущение стянутости и привести к шелушению.

Ранее россиянам рассказали об опасности мытья головы гелем для душа. Щелочная косметика может привести к ломкости прядей, а также пересушить кожу головы, что приведёт к облысению. Кроме того, такие средства создают плёнку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жёсткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными и спутываются. Вдобавок, на фоне такого «ухода» кожа головы будет загрязняться в два раза быстрее.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров