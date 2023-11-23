Любителей мыть голову гелем для душа предупредили о риске облысения

Использование жидкого мыла или геля для душа вместо шампуня категорически не рекомендуется, так как такие агрессивные средства могут пересушить кожу головы, что приведёт к облысению. Только специальная косметика поможет бережно очистить волосы и смягчить жёсткую городскую воду.

По словам трихолога, дерматолога и косметолога Анастасии Тихоновой мытьё головы слишком щелочной косметикой, которая направлена на очищение тела, может привести к ломкости прядей из-за отсутствия в ней специализированных уходовых компонентов.

"Гели для душа и жидкое мыло довольно проблематично вымываются из волос. Кроме того, такие средства создают плёнку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жёсткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются. Вдобавок на фоне такого "ухода" кожа головы будет загрязняться в два раза быстрее, а волосы приобретут жирный блеск, вынуждая прибегать к мытью головы чаще", — рассказала эксперт "Газете.ru".

Медик подчеркнула, что такие средства могут вызывать перхоть и зуд, а расчёсывание чревато бактериальными инфекциями. Она также отметила, что то же самое касается и кускового мыла.

По словам специалиста, в городе и так слишком жёсткая вода, поэтому даже без использования агрессивных средств кожа головы сильно сушится. Тихонова добавила, что при постоянном повреждении волосяных фолликул они уходят в фазу покоя, что может привести к преждевременному выпадению волос.