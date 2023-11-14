Косметолог разгромила TikTok-тренд о мытье головы раз в месяц

В TikTok завирусился новый странный тренд hairtraining: людям предлагают "тренировать" волосы, для этого нужно мыть голову не чаще раза в месяц. Сторонники этого способа заявляют, что если мыть голову раз в 30 дней, то это укрепит волосы и кожу головы. Так ли это, Лайф узнал у врача-косметолога Кристины Радиной.

"Когда-то давно, когда у людей не было возможности часто мыть голову, они наносили смесь, например из мёда и спирта. Стоит ли говорить о том, насколько пагубно это отражалось на состоянии волос и кожи головы. Используя шампунь для волос, в первую очередь мы моем именно голову. Кожа головы нуждается в очищении, например от самого верхнего слоя — ороговевших чешуек", — подчеркнула врач.

Если же надолго отказаться от шампуня, то можно столкнуться с перхотью. Но это ещё не всё. В коже головы находится большое количество сальных желёз, которые активно продуцируют естественный кожный жир. И отказ от мытья приведёт к тому, что локоны будут выглядеть жирными, грязными, тяжёлыми. Отсутствие гигиены может даже спровоцировать выпадение волос. К тому же во время мытья мы делаем своеобразный массаж, улучшая кровоток волосяных луковиц, а отказ от этого негативно скажется на кислородном насыщении кожи и фолликул.

Как определить, не редко ли вы моете голову? Косметолог советует обратить внимание на тип волос. Если они сухие у корней, значит, ваши сальные железы работают умеренно, вы можете мыть голову один-два раза в неделю. Если кожа головы жирная, то стоит мыть волосы чаще, например раз в два дня, и отдавать предпочтение шампуням со специальным составом.

"Некоторые люди считают, что если волосы быстро пачкаются, то нужно их реже мыть, чтобы отучить сальные железы продуцировать так много секрета. Но это не так. Редкое мытьё, наоборот, может усугубить проблему и привести к появлению перхоти. В избыточном кожном сале начнут развиваться бактерии", — добавила Радина.