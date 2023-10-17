Эти правила мытья головы вам вбили в детстве, и с тех пор вы делаете всё неправильно

Когда дело доходит до мытья головы, многие из нас следуют правилам, которые нам рассказали ещё в детстве. Однако многие из этих привычек не то что неправильные — они вредят волосам. Давайте разберёмся, что в мытье головы мы делаем неправильно и как исправить ситуацию.

1. Мыть голову горячей водой — можно или нет?

Какой температуры должна быть вода для мытья головы? Фото © Freepik / gpointstudio

Одна из самых распространённых ошибок при мытье головы — горячая вода. Высокая температура воды приподнимает кутикулу волосков, что приводит к активному испарению влаги из волосяного стержня. В результате локоны становятся более жёсткими и подверженными выпадению. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать тёплую или прохладную воду при мытье головы.

2. Промывать голову только один раз — верно или неверно?

Сколько раз нужно пользоваться шампунем, чтобы правильно помыть голову? Фото © Freepik / diana.grytsku

Ещё одна проблема — то, что мы моем голову только один раз. Чтобы качественно очистить волосы и кожу головы, следует намылить их минимум два, а лучше три раза. Это поможет удалить излишки кожного сала, грязи и продуктов стайлинга, оставляя волосы свежими и чистыми.

3. Мыть голову каждый день — можно или нет?

Как часто нужно мыть голову? Фото © Freepik / gpointstudio

Многие считают, что нужно мыть голову каждый день, чтобы она выглядела чистой и свежей. Вот только это не всегда правильно. Частые водные процедуры могут привести к пересушиванию кожи, зуду и даже перхоти. То, с какой частотой следует это делать, зависит от потребностей ваших волос и кожи головы. Если локоны склонны к жирности, то можно мыть их каждый день. А если волосы сухие и ломкие, то лучше ограничиться мытьём через день или даже реже.

4. Тереть волосы полотенцем, чтобы их высушить, — вредно или нет?

Как правильно сушить мокрые волосы? Фото © Freepik / teksomolika

После мытья волосы становятся особенно хрупкими, и механическое воздействие может нанести им вред. Поэтому, чтобы высушить локоны, не надо изо всех сил тереть их. Вместо этого лучше как бы промакивать их полотенцем, чтобы удалить излишнюю влагу. И только потом можно использовать фен с настройкой на низкую температуру, предварительно сбрызнув волосы термозащитой.

5. Пользоваться кондиционером на всей области волос — можно или нет?

Как правильно пользоваться кондиционером для волос? Фото © Freepik / gpointstudio

Кондиционер — это важный продукт для ухода за волосами, но его следует использовать правильно. Распространённая ошибка — наносить бальзам на всю длину, включая корни. Из-за этого кожа покрывается плёнкой, что провоцирует усиленную выработку кожного сала. В итоге голова быстрее загрязняется. Рекомендуется наносить кондиционер только на основную длину и кончики волос, избегая корней.