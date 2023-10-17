6 ужасных трендов из далёкого 2010-го, которые вернулись в моду в 2023 году

Никого уже не удивишь, говоря о том, что мода циклична и то, что носили в далёких 80-х или 90-х, сегодня можно увидеть на подиумах современных модельеров. Но, пожалуй, даже самые главные модники не ожидали, что в тренде снова окажется это. Представляем вашему вниманию шесть тенденций 2010 года, о которых никто и вспоминать не хотел в 2023-м, а они стали ультрамодными.

1. Портупеи

6 трендов из 2010-х, которые вернулись в моду в 2023 году. Фото © Shutterstock

Если портупея раньше и была чем-то неприличным, аксессуаром для сексуальных утех, то после 2010 года кожаные ремешки превратились не более чем в часть стиля. Они перестали ассоциироваться с пошлостью: их носили с белыми рубашками, футболками, свитерами и даже романтическими платьями. Правда, только какое-то время, ведь после пика на портупеи в 2010-х о них потом никто особо и не вспоминал. Пока те не ворвались в 2023 год. Сегодня всё чаще можно увидеть девиц, разгуливающих в портупее. Это и сегодня может быть стильным решением, вопрос лишь в том, как такой кожаный аксессуар обыграть в образе.

2. Платья поверх футболок/лонгсливов

Вспоминая моду 2010-х годов, начинает казаться, что все тогда будто бездумно надевали несочетаемые между собой вещи, чтобы казаться оригинальными и "не такими, как все". Одной из фишек того времени были платья и сарафаны поверх футболки или лонгслива, водолазки. Сегодня в сезоне осень – зима 2023 года можно снова заметить, что именно этот тренд стремительно возвращается. Особенно популярным он становится среди офисных модниц: когда и нарядиться хочется, но и мёрзнуть желания нет. А всё из-за моды на корейские сериалы, называемые дорамами.

3. Суперогромные пуховики

6 трендов 2010-х годов, которые хочется забыть, как страшный сон, а они снова в моде. Фото © Shutterstock

"Круговорот" оверсайза в моде, пожалуй, самый частый. Из сезона в сезон трендовыми становятся то огромные фасоны верхней одежды, то вещи более-менее по размеру. Последний раз, когда всё модное комьюнити "подсело" на суперогромные пуховики и куртки, был в 2010 году… И, кажется, то же самое будет в 2023-м.

4. Джинсы скинни

Одно дело, когда джинсы скинни надевает стройная девушка: ещё можно поспорить, модно носить такое или нет. Всё же недавно знаменитые модные дома начали вновь говорить о возвращении этой модели в массмаркет. Но чего точно никто не хотел снова увидеть, так это джинсы "в облипку" на парнях. Если вы не рок-звезда, то лучше надеть классического кроя брюки или выбрать иную современную модель. Но никак не щеголять в джинсах "вторая кожа", особенно с массивным и объёмным верхом. Сразу хочется пошутить, что в спортзале кто-то прогуливал "день ног".

5. Логомания

Ещё один давно забытый тренд, от которого все практически уже отказались. В некоторых кругах выставление напоказ логотипов и названия модных брендов на одежде и аксессуарах считается моветоном. Но только не сегодня, когда мода на эту тенденцию возвращается прямо из 2010-х! Неужели мир моды снова пришёл к тому, что на ком больше всяких надписей, тот самый стильный? А как же попытки сочетать ткани и текстуры, цвета и фасоны и выделяться этим?

6. Фланелевые рубашки

2010-й возвращается: 6 ультрамодных трендов того времени. Фото © Shutterstock