Четыре знака зодиака, которым коридор затмений 2023 поможет решить все проблемы в жизни

Коридор затмений — так называют особо важный в астрологии период, который начался 14 октября с солнечного затмения, а закончится 28 октября лунным. Это время, когда можно не только испытать себя на прочность, но и, если повезёт, начать заново жизнь. Удивительно, но затмение, произошедшее в Весах, одним знакам зодиака принесёт долгожданные изменения, а другим подпортит жизнь. Кого можно назвать звёздными счастливчиками?

Знак зодиака Рак

Коридор затмений с 14 по 28 октября 2023 года: как знак зодиака Рак реализует себя? Фото © Shutterstock

Представителям знака зодиака Рак в период коридора затмений с 14 по 28 октября 2023 года важно максимально внимательно прислушиваться к словам окружающих их людей. Именно в громких речах можно будет разгадать истинные намерения человека. Поэтому Ракам по гороскопу стоит во время коридора затмений 2023 сосредоточиться на личных достижениях. А ещё особо не болтать о планах — просто начать действовать. И тогда этот трудный период принесёт долгожданные возможности для роста.

Знак зодиака Дева

Как изменится жизнь людей со знаком зодиака Дева в период с 14 по 28 октября в коридор затмений? Фото © Shutterstock

Носителям земного знака зодиака Дева тоже предстоит путь трансформации, правда, в добровольно-принудительном порядке. Во время коридора затмений с 14 по 18 октября у представителей этого созвездия произойдут глобальные изменения. И не только в самой жизни, но и во взглядах на самые важные вещи. Они-то и помогут представителям знака зодиака Дева построить такую жизнь, о которой те давно мечтали. Трудностей на пути бояться не стоит, ведь они обязательно разрешатся. Можно сравнить этот период с кармической сессией и экзаменами.

Знак зодиака Скорпион

Коридор затмений 2023: почему это хорошее время для людей со знаком зодиака Скорпион? Фото © Shutterstock

Ещё одними счастливчиками, кому предстоит путь через тернии к звёздам, станут представители водного знака зодиака Скорпион. Ведь именно коридор затмений 2023 с 14 по 28 октября с энергетикой Солнца и Луны подтолкнёт их к финансовому росту. Практически без особых усилий у людей – по гороскопу Скорпионов получится добиться желаемого. В том числе есть и вероятность разрешить старые любовные конфликты или понять, что на самом деле человек перед вами — идеальный партнёр. Не стоит сомневаться: Скорпионам важно в коридор затмений 2023 быть как можно более активными.

Знак зодиака Козерог

Как представители знака зодиака Скорпион проявят себя в период коридора затмений 2023? Фото © Shutterstock