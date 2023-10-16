Нумеролог назвала крайне опасные даты второй половины октября 2023

LIFE поговорил с нумерологом Ириной Лидерман. Оказалось, что есть несколько потенциально опасных дат в ближайшие две недели октября, которые стоит запомнить, чтобы потом не говорить про везение или невезение, а также не ссылаться на ретроградный Меркурий.

16 октября

Нумерология: какое число обозначает аркан Дьявола в картах Таро? Фото © Shutterstock

Полная дата выглядит так: 16.10.2023, в сумме получается 15 Ирина Лидерман Нумеролог

Казалось бы, что такого в понедельнике. Почему число 15 негативно влияет на нас? Подсказку, по словам эксперта, даёт таро-нумерология, где каждая цифра привязана к тому или иному аркану. 15 — это аркан Дьявола, говорящий об искушениях и соблазнах.

"Обратите внимание, как вы проведёте этот день — какие мысли, желания будут приходить. Если зависимы от денег, постоянно манипулируете партнёрами, то пространство вам даст подсказки, как улучшить свою жизнь", — рассказывает LIFE нумеролог Ирина Лидерман.

22 октября

В таро-нумерологии 22 — это аркан Шута. Чем опасен этот день? Фото © Shutterstock

Ещё один сложный день — 22 октября. И хотя это число — сверхзнак, цифра высшего духовного порядка, но в нашем случае она показывает непредсказуемость энергий дня.

В таро-нумерологии 22 — это Шут, человек без профессии. И в этот день тоже неизвестно, куда вас унесёт. На случай, чтобы не натворить бед, от нумеролога есть рекомендация: провести этот день с детьми.

"Если нет своих, то посетите племянников, братьев, сестёр. Общение сгладит все углы и позволит вам открыться с новой стороны", — подсказывает эксперт.

23 октября

Аркан Смерть в картах Таро — какое это число и чем оно опасно? Фото © Shutterstock

23.10.2023 — в сумме цифр получается 13. Это аркан Смерть Ирина Лидерман Нумеролог

Если у вас есть уже отжившие отношения, в этот день вы можете почувствовать желание всё немедленно завершить — не стоит ему противиться, так проходит ваша трансформация.

Другое дело, подчёркивает нумеролог, как к этому отнестись. Если с радостью, то на место отжившего и старого очень быстро придёт новое. И положение дел будет намного лучше прежнего.

25 октября

Как обезопасить себя в день с числом аркана Дьявола. Фото © Shutterstock

Полная дата выглядит так: 25.10.2023. В сумме тоже 15 Ирина Лидерман Нумеролог