Знаки зодиака, кому повезёт встретить свою любовь под конец октября 2023

Не только весна, но и осень считается порой романтики. Отбросьте предрассудки и позвольте звёздам подарить вам новое любовное приключение. Людям с какими знаками зодиака в середине или под конец октября 2023 года повезёт встретить свою половинку?

Знак зодиака Скорпион

Любовный гороскоп: какие знаки зодиака встретят свою половинку в октябре 2023 — Скорпион. Фото © Shutterstock

Если носители знака зодиака Скорпион допустили мысль, что хотят попробовать новые отношения или прояснить ситуацию в старых, — это половина победы. Эзотерики настаивают: октябрь 2023 года подарит возможность людям именно знака зодиака Скорпион найти любовь. Только первым делом этим личностям стоит разрешить себе стать открытыми и уязвимыми перед предполагаемыми партнёрами.

В новых отношениях, которые завяжутся в середине или под конец октября 2023-го, не будет слишком много страсти. В чувствах между людьми станут преобладать спокойствие, гармония и взаимное доверие. И даже если у носителей знака зодиака Скорпион на первых порах возникнут разногласия с партнёром, впереди всё равно будет ждать счастливый финал.

Знак зодиака Телец

Представителям знака зодиака Телец звёзды тоже пророчат в октябре 2023 найти любовь. Фото © Shutterstock

Ещё одним звёздным везунчиком, кому выпадет шанс не только наладить, но и начать свои отношения, окажется представитель знака зодиака Телец. Потому что под конец октября 2023 года перспектива отношений с определёнными личностями будет ясна. Возможно, люди, кто по гороскопу Тельцы, даже пойдут активно воплощать свои планы в жизнь.

Вот только рассчитывайте силы и слишком не спешите. Эзотерики предупреждают: в начале ноября 2023-го обладатели знака зодиака Телец могут почувствовать некоторую усталость и желание избежать ответственности в отношениях. Поэтому стоит всё хорошо обдумать и сосредоточиться на своих желаниях и потребностях в первую очередь.

Знак зодиака Водолей

Люди со знаком зодиака Водолей в октябре 2023 смогут обрести не просто партнёра, а родственную душу. Фото © Shutterstock

В разговоре с "Вечерней Москвой" экстрасенс Кажетта называет ещё один знак зодиака — Водолей. Именно его представителям в середине или под конец октября 2023 года получится наладить дела любовные. И не просто разобраться в них — носителям знака зодиака Водолей экстрасенс пророчит найти свою родственную душу.