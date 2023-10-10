5 знаков зодиака, которые во второй половине октября 2023 года окажутся до жути везучими

Каждый месяц планеты слегка меняют своё положение, оказываясь в разных знаках зодиака, из-за чего благоприятные возможности приходят ко всем по очереди. Например, в оставшееся время октября 2023 года именно у этих представителей зодиакального круга всё сложится наилучшим образом. Кого полюбит удача и сделает своими фаворитами до ноября?

Знак зодиака Телец

Гороскоп на октябрь 2023-го для знака зодиака Телец.

Если Тельцы хотят обеспечить себе не только спокойную жизнь, но и много перспективных и выгодных предложений, то в октябре 2023-го им нужно искать общий язык со всеми и приходить к компромиссам. Сотрудничество — ключ к тому, чтобы извлечь максимум пользы из этого месяца. Не исключены изменения и в романтической сфере. Чтобы не проворонить свою любовь, Тельцам стоит почаще смотреть по сторонам.

Знак зодиака Скорпион

Кто из представителей знаков зодиака окажется везучим в октябре: Скорпион.

Ещё одними счастливчиками и везунчиками по гороскопу окажутся Скорпионы. Правда, сначала этим личностям стоит немного отдохнуть и восстановить силы. Октябрь 2023-го подойдёт для того, чтобы расставить приоритеты, привести мысли в порядок. Но астрологи подчёркивают, что Скорпионам не стоит перетруждаться. Спокойствие принесёт больше результатов.

Знак зодиака Водолей

Что нужно делать Водолеям, чтобы в октябре поймать удачу?

У Водолеев октябрь 2023 года тоже выдастся удачным, даже слишком. Звёзды и планеты, в частности Марс в Весах и Уран в Тельце, предлагают устроить настоящую революцию в своей жизни. Если вы боитесь воплощать рисковые планы в жизнь, хотя они гарантированно окажутся успешными, поговорите с близкими и друзьями — они вас поддержат.

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак: как именно повезёт в октябре 2023 года?

Если вы страдали от одиночества и нерешительности, то октябрь 2023-го поможет решить эту проблему. Месяц сулит Ракам много полезных знакомств и новых друзей, в разговорах с которыми родятся интересные и продуктивные идеи. Для представителей знака зодиака Рак октябрь станет месяцем открытий.

Знак зодиака Дева

Знаки зодиака, которые в октябре 2023 года смогут исполнить свои планы: Дева.