"Тёмные силы забрали": Ясновидящая назвала причину внезапных смертей актёров из сериала "Солдаты"
Таролог Янко: Неудачное время и место съёмок погубили звёзд сериала "Солдаты"
Актёр Вячеслав Гришечкин в роли майора Староконя. Обложка © "Солдаты", режиссёр Сергей Арканов, сценарист Леонид Куприда / kinopoisk.ru
Впервые российский комедийный сериал "Солдаты" зрители увидели в 2004 году. Россияне, прильнув к экранам, следили за армейскими буднями полюбившихся героев, роли которых исполнили как начинающие, так и опытные актёры. Однако многие снявшиеся в сериале затем внезапно скончались. Таролог и ясновидящая Галина Янко объяснила, можно ли как-то объяснить череду этих трагических событий.
"Все эти люди снимались в фильме о войне. Они все находились во время съёмок в лесу. Не каждый лес приветливый и добрый. Все мы любим парки и скверы и наслаждаемся природой в любое время года. Но есть леса с тёмной энергией", — подчеркнула эксперт в беседе с порталом "Страсти".
По словам Янко, связь между съёмками и уходом артистов есть — неправильно подобранное место и время для съёмки сериала. Она добавила, что тёмные силы стали по очереди забирать заболевших актёров. Кроме того, артисты оказались в одном проекте неслучайно. Линии их жизни короткие, уточнила таролог, поэтому они все ушли так рано.
Янко подытожила, что выбирать места и время для съёмок нужно с умом.
Напомним, Лайф писал, что 16 сентября из жизни на 62-м году ушёл Вячеслав Гришечкин, сыгравший в "Солдатах" полковника Староконя. В январе 2022 года умер заслуженный артист России Анатолий Басин, а в сентябре 2021-го скончался Константин Глушков, также снимавшийся в сериале.