"Тёмные силы забрали": Ясновидящая назвала причину внезапных смертей актёров из сериала "Солдаты"

Впервые российский комедийный сериал "Солдаты" зрители увидели в 2004 году. Россияне, прильнув к экранам, следили за армейскими буднями полюбившихся героев, роли которых исполнили как начинающие, так и опытные актёры. Однако многие снявшиеся в сериале затем внезапно скончались. Таролог и ясновидящая Галина Янко объяснила, можно ли как-то объяснить череду этих трагических событий.

"Все эти люди снимались в фильме о войне. Они все находились во время съёмок в лесу. Не каждый лес приветливый и добрый. Все мы любим парки и скверы и наслаждаемся природой в любое время года. Но есть леса с тёмной энергией", — подчеркнула эксперт в беседе с порталом "Страсти".

По словам Янко, связь между съёмками и уходом артистов есть — неправильно подобранное место и время для съёмки сериала. Она добавила, что тёмные силы стали по очереди забирать заболевших актёров. Кроме того, артисты оказались в одном проекте неслучайно. Линии их жизни короткие, уточнила таролог, поэтому они все ушли так рано.