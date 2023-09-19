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19 сентября, 11:01

Овации и слёзы звёздных коллег: Гроб с телом актёра "Солдат" вынесли с церемонии прощания под аплодисменты

В Москве прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ Гришечкиным

В Театре на юго-западе Москвы завершилась церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным, который скончался 15 сентября в возрасте 61 года. Проводить актёра сериала "Солдаты" в последний путь и поддержать его близких пришли друзья и звёздные коллеги: Анатолий Кот, Олег Леушин, Александр Песков, Юлия Захарова. Некоторые из них не смогли сдержать слёз.

Церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным. Видео © LIFE

Церемония прощания началась в 12:00. После её завершения гроб с телом актёра вынесли под аплодисменты. Его перенесли в храм Архангела Михаила, чтобы провести отпевание. Тело Гришечкина собираются кремировать, а прах захоронить на Хованском кладбище.

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Напомним, 16 сентября стало известно о смерти Вячеслава Гришечкина, известного по роли в культовом сериале "Солдаты". Пять лет назад у артиста скончалась любимая супруга, он тяжело переживал утрату, из-за чего ухудшилось здоровье. По предварительным данным, Гришечкин умер из-за сердечного приступа. Директор артиста обвинил врачей в халатности.

Обложка ©

LIFE

Андрей Бражников
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