Овации и слёзы звёздных коллег: Гроб с телом актёра "Солдат" вынесли с церемонии прощания под аплодисменты

В Театре на юго-западе Москвы завершилась церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным, который скончался 15 сентября в возрасте 61 года. Проводить актёра сериала "Солдаты" в последний путь и поддержать его близких пришли друзья и звёздные коллеги: Анатолий Кот, Олег Леушин, Александр Песков, Юлия Захарова. Некоторые из них не смогли сдержать слёз.