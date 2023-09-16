Умерший актёр Гришечкин шесть лет страдал от последствий пережитого инфаркта
SHOT: Звезда сериала "Солдаты" Гришечкин умер в результате сердечного приступа
Российский актёр театра и кино Вячеслав Гришечкин, который скончался на 62-м году жизни, шесть лет страдал от последствий пережитого инфаркта. По данным телеграм-канала SHOT, накануне вечером у звезды сериала "Солдаты" случился сердечный приступ, после которого он умер.
Директор артиста заявила, что Гришечкин уже давно не употребляет алкоголь, а в больнице он находился из-за проблем с сердцем. Смерть актёра наступила в пятницу, 15 сентября, примерно в 23:00.
Ранее Лайф писал, что актёр Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни. Трагическую новость сообщила основатель и лидер движения "Артисты воинам России" Диана Бичарова. По её словам, неделю назад звезда сериала "Солдаты" попал в больницу из-за проблем с сердцем. В последние дни его состояние стало ухудшаться.
ТАСС / Юрий Самолыго