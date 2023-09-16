Умерший актёр Гришечкин шесть лет страдал от последствий пережитого инфаркта

Российский актёр театра и кино Вячеслав Гришечкин, который скончался на 62-м году жизни, шесть лет страдал от последствий пережитого инфаркта. По данным телеграм-канала SHOT, накануне вечером у звезды сериала "Солдаты" случился сердечный приступ, после которого он умер.

Директор артиста заявила, что Гришечкин уже давно не употребляет алкоголь, а в больнице он находился из-за проблем с сердцем. Смерть актёра наступила в пятницу, 15 сентября, примерно в 23:00.