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16 сентября, 09:56
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Умерший актёр Гришечкин шесть лет страдал от последствий пережитого инфаркта

SHOT: Звезда сериала "Солдаты" Гришечкин умер в результате сердечного приступа

Российский актёр театра и кино Вячеслав Гришечкин, который скончался на 62-м году жизни, шесть лет страдал от последствий пережитого инфаркта. По данным телеграм-канала SHOT, накануне вечером у звезды сериала "Солдаты" случился сердечный приступ, после которого он умер.

Директор артиста заявила, что Гришечкин уже давно не употребляет алкоголь, а в больнице он находился из-за проблем с сердцем. Смерть актёра наступила в пятницу, 15 сентября, примерно в 23:00.

Умер актёр Игорь Кечаев

Умер актёр Игорь Кечаев

Ранее Лайф писал, что актёр Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни. Трагическую новость сообщила основатель и лидер движения "Артисты воинам России" Диана Бичарова. По её словам, неделю назад звезда сериала "Солдаты" попал в больницу из-за проблем с сердцем. В последние дни его состояние стало ухудшаться.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Самолыго

Иван Косицын
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