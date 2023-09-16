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16 сентября, 09:37

Умер актёр Игорь Кечаев

"Электротеатр Станиславский": Актёр Игорь Кечаев скончался на 63-м году жизни

<p>Актёр Игорь Кечаев. Обложка © <a href="https://electrotheatre.ru/theatre/article/643" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Электротеатр Станиславский"</a></p>

Актёр Игорь Кечаев. Обложка © "Электротеатр Станиславский"

Актёр и режиссёр Игорь Кечаев скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте "Электротеатра Станиславский".

"После тяжкой и продолжительной болезни вчера (13 сентября. — Прим. Лайфа) умер актёр и режиссёр Игорь Викторович Кечаев", — говорится в сообщении.

Игорь Кечаев был ассистентом по театральным и телевизионным проектам (спектакли "Наблюдатель", "Подсолнухи"), работал ассистентом режиссёра на опере "Октавия. Трепанация". В театре отметили, что артист останется в памяти замечательно талантливым актёром, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии.

Также Кечаев снимался в кино — в фильмах "Меня зовут Арлекино", "Бумажный солдат", сериале "Саша + Маша" и других картинах. Прощание с актёром состоялось накануне в морге института имени Склифосовского. Какой именно болезнью страдал артист, не уточняется.

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Никита Никонов
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