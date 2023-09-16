Умер актёр Игорь Кечаев
"Электротеатр Станиславский": Актёр Игорь Кечаев скончался на 63-м году жизни
Актёр Игорь Кечаев. Обложка © "Электротеатр Станиславский"
Актёр и режиссёр Игорь Кечаев скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте "Электротеатра Станиславский".
"После тяжкой и продолжительной болезни вчера (13 сентября. — Прим. Лайфа) умер актёр и режиссёр Игорь Викторович Кечаев", — говорится в сообщении.
Игорь Кечаев был ассистентом по театральным и телевизионным проектам (спектакли "Наблюдатель", "Подсолнухи"), работал ассистентом режиссёра на опере "Октавия. Трепанация". В театре отметили, что артист останется в памяти замечательно талантливым актёром, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии.
Также Кечаев снимался в кино — в фильмах "Меня зовут Арлекино", "Бумажный солдат", сериале "Саша + Маша" и других картинах. Прощание с актёром состоялось накануне в морге института имени Склифосовского. Какой именно болезнью страдал артист, не уточняется.
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