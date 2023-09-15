Дочь звезды "Ворошиловского стрелка" Ульянова нашли мёртвой в квартире в Москве

Дочь актёра Михаила Ульянова — Елену Ульянову — нашли мёртвой в Москве. Тело женщины обнаружили в её квартире на Большой Бронной улице, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 63-летняя Ульянова скончалась вечером в четверг, 14 сентября. Что стало причиной смерти, сейчас выясняют следователи.

Ульянова — дочь двух известных советских актёров — звезды "Ворошиловского стрелка" Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк. Елена работала художником-графиком. Она сотрудничала с газетой "Аргументы и факты", создавала авторские офорты. Работы Ульяновой выставлялись, в том числе за границей. Также она организовала фонд, посвященный памяти отца.