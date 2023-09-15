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15 сентября, 07:34

Дочь звезды "Ворошиловского стрелка" Ульянова нашли мёртвой в квартире в Москве

<p>Елена Ульянова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Елена Ульянова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Дочь актёра Михаила Ульянова — Елену Ульянову — нашли мёртвой в Москве. Тело женщины обнаружили в её квартире на Большой Бронной улице, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 63-летняя Ульянова скончалась вечером в четверг, 14 сентября. Что стало причиной смерти, сейчас выясняют следователи.

Ульянова — дочь двух известных советских актёров — звезды "Ворошиловского стрелка" Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк. Елена работала художником-графиком. Она сотрудничала с газетой "Аргументы и факты", создавала авторские офорты. Работы Ульяновой выставлялись, в том числе за границей. Также она организовала фонд, посвященный памяти отца.

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Иван Косицын
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