Звезду фильма "Кин-дза-дза!" экстренно госпитализировали в Москве
Mash: Актёр Любшин госпитализирован в Москве из-за транзиторной ишемической атаки
Актёр Станислав Любшин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Актёра театра и кино 90-летнего Станислава Любшина в срочном порядке госпитализировали в Москве из-за транзиторной ишемической атаки — сбоя в работе сосудов головного мозга. Об этом сообщил Mash.
По данным канала, Любшин почувствовал себя плохо во время репетиции во МХАТе, где он участвовал в подготовке постановки "Третий звонок, господа!", которая приурочена к юбилею актёра. В медпункте артисту измерили давление: верхнее значение достигало отметки в 210. После этого вызвали бригаду скорой, которая доставила его в больницу.
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