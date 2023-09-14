Звезду фильма "Кин-дза-дза!" экстренно госпитализировали в Москве

Актёра театра и кино 90-летнего Станислава Любшина в срочном порядке госпитализировали в Москве из-за транзиторной ишемической атаки — сбоя в работе сосудов головного мозга. Об этом сообщил Mash.

По данным канала, Любшин почувствовал себя плохо во время репетиции во МХАТе, где он участвовал в подготовке постановки "Третий звонок, господа!", которая приурочена к юбилею актёра. В медпункте артисту измерили давление: верхнее значение достигало отметки в 210. После этого вызвали бригаду скорой, которая доставила его в больницу.