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14 сентября, 17:09

Звезду фильма "Кин-дза-дза!" экстренно госпитализировали в Москве

Mash: Актёр Любшин госпитализирован в Москве из-за транзиторной ишемической атаки

<p>Актёр Станислав Любшин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская</p>

Актёр Станислав Любшин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Актёра театра и кино 90-летнего Станислава Любшина в срочном порядке госпитализировали в Москве из-за транзиторной ишемической атаки — сбоя в работе сосудов головного мозга. Об этом сообщил Mash.

По данным канала, Любшин почувствовал себя плохо во время репетиции во МХАТе, где он участвовал в подготовке постановки "Третий звонок, господа!", которая приурочена к юбилею актёра. В медпункте артисту измерили давление: верхнее значение достигало отметки в 210. После этого вызвали бригаду скорой, которая доставила его в больницу.

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Юрий Лысенко
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