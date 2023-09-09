Скончалась звезда "Таинственного острова"
STV: Шотландский актёр Джон Кэйрни умер на 94-м году жизни
Скончался известный по роли капитана Немо в сериале "Таинственный остров" шотландский актёр Джон Кэйрни. О смерти деятеля киноискусства сообщило издание STV News.
Артисту было 93 года. Причины ухода звезды из жизни не раскрываются. У Кэйрни осталась жена, пятеро детей, девять внуков и семь правнуков.
"Семья актёра и писателя, уроженца Глазго, описывала его как необычайно яркого персонажа и уникально талантливого исполнителя", — добавили в издании.
А ранее стало известно о смерти легендарного французского модельера Марка Боана. На протяжении трёх десятилетий он был главным дизайнером дома Christian Dior.