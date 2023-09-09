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9 сентября, 00:09

Скончалась звезда "Таинственного острова"

STV: Шотландский актёр Джон Кэйрни умер на 94-м году жизни

Скончался известный по роли капитана Немо в сериале "Таинственный остров" шотландский актёр Джон Кэйрни. О смерти деятеля киноискусства сообщило издание STV News.

Артисту было 93 года. Причины ухода звезды из жизни не раскрываются. У Кэйрни осталась жена, пятеро детей, девять внуков и семь правнуков.

"Семья актёра и писателя, уроженца Глазго, описывала его как необычайно яркого персонажа и уникально талантливого исполнителя", — добавили в издании.

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А ранее стало известно о смерти легендарного французского модельера Марка Боана. На протяжении трёх десятилетий он был главным дизайнером дома Christian Dior.

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Kinopoisk.ru

Илья Пушкарев
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