Умер актёр и мультипликатор "Союзмультфильма" Константин Арефьев

Советский и российский актёр, художник-мультипликатор Константин Арефьев ушёл из жизни в 59 лет. Об этом сообщил "Союзмультфильм", не уточняя причину смерти.

"Печальные новости. На 60-ом году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии "Союзмультфильм". <...> Это был разносторонний, энергичный человек. Память о нём будет жить во многих картинах", — отмечается в тексте.

Арефьев окончил Ленинградский институт киноинженеров, курсы художников-аниматоров, а также Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Он учился у Юрия Норштейна и Эдуарда Назарова. За свою карьеру Арефьев реализовался как режиссёр, монтажёр, аниматор и художник.

Он известен по таким мультфильмам, как "Иван-Хуан", Popcorn, "Крылья для друга", "Рыбак и его душа" и "По Мыху". Как актёра его знают по фильмам "Пасечник" и "Психическая атака на Советы".