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5 сентября, 23:11

Умер трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян скончался в возрасте 94 лет

<p>Трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян (1961 год). Обложка © ТАСС / Генде-Роте Валерий, Шандрин Виктор</p>

Трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян (1961 год). Обложка © ТАСС / Генде-Роте Валерий, Шандрин Виктор

В Ереване на 95-м году жизни скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян. Трагическую новость в социальных сетях сообщил президент Федерации спортивной гимнастики Армении Гагик Ваноян.

"Дорогие соотечественники, с глубоким прискорбием должен сообщить, что в возрасте 94 лет скончался величайший армянский спортсмен всех времён Альберт Азарян", — написал Ваноян.

Азарян недаром считался сильнейшим гимнастом своего времени в упражнениях на кольцах. Он был не только трижды олимпийским чемпионом, но также четырёхкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, одиннадцатикратным чемпионом СССР. А выполняемый им "крест" так и называли — "крест Азаряна".

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Лайф сообщал, что 15 августа скончался двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин. Ему было 53 года.

Анатолий Симоненко
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