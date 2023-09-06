Умер трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян скончался в возрасте 94 лет
Трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян (1961 год). Обложка © ТАСС / Генде-Роте Валерий, Шандрин Виктор
В Ереване на 95-м году жизни скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян. Трагическую новость в социальных сетях сообщил президент Федерации спортивной гимнастики Армении Гагик Ваноян.
"Дорогие соотечественники, с глубоким прискорбием должен сообщить, что в возрасте 94 лет скончался величайший армянский спортсмен всех времён Альберт Азарян", — написал Ваноян.
Азарян недаром считался сильнейшим гимнастом своего времени в упражнениях на кольцах. Он был не только трижды олимпийским чемпионом, но также четырёхкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, одиннадцатикратным чемпионом СССР. А выполняемый им "крест" так и называли — "крест Азаряна".
Лайф сообщал, что 15 августа скончался двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин. Ему было 53 года.