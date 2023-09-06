Умер трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян

В Ереване на 95-м году жизни скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян. Трагическую новость в социальных сетях сообщил президент Федерации спортивной гимнастики Армении Гагик Ваноян.

"Дорогие соотечественники, с глубоким прискорбием должен сообщить, что в возрасте 94 лет скончался величайший армянский спортсмен всех времён Альберт Азарян", — написал Ваноян.

Азарян недаром считался сильнейшим гимнастом своего времени в упражнениях на кольцах. Он был не только трижды олимпийским чемпионом, но также четырёхкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, одиннадцатикратным чемпионом СССР. А выполняемый им "крест" так и называли — "крест Азаряна".