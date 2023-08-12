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11 августа, 21:37

Умер советский конькобежец, муж тренера Елены Водорезовой Сергей Буянов

<p>Сергей Буянов с сыном Ваней и женой Еленой Водорезовой, 1990 год. Обложка © ITAR-TASS / Александр Яковлев</p>

Сергей Буянов с сыном Ваней и женой Еленой Водорезовой, 1990 год. Обложка © ITAR-TASS / Александр Яковлев

После продолжительной болезни скончался бывший конькобежец Сергей Буянов — супруг известного тренера по фигурному катанию Елены Водорезовой. О смерти экс-спортсмена сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

"Да. К сожалению, это так", — приводит слова Гуляева РИА "Новости".

Буянов родился в 1956 году, он стал кандидатом в мастера спорта. В браке с заслуженным тренером России по фигурному катанию Еленой Водорезовой состоял с 1984 года. Последние годы Буянов лечился от рака.

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А ранее Лайф писал, что на 98-м году жизни скончалась народная артистка СССР, советская и российская актриса Вера Васильева. На её счету больше 100 театральных ролей, в том числе в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Воительница", "Трёхгрошовая опера", "Ревизор". Покорилось ей и кино.

Анатолий Симоненко
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