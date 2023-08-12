Умер советский конькобежец, муж тренера Елены Водорезовой Сергей Буянов

После продолжительной болезни скончался бывший конькобежец Сергей Буянов — супруг известного тренера по фигурному катанию Елены Водорезовой. О смерти экс-спортсмена сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

"Да. К сожалению, это так", — приводит слова Гуляева РИА "Новости".

Буянов родился в 1956 году, он стал кандидатом в мастера спорта. В браке с заслуженным тренером России по фигурному катанию Еленой Водорезовой состоял с 1984 года. Последние годы Буянов лечился от рака.