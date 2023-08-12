Умер советский конькобежец, муж тренера Елены Водорезовой Сергей Буянов
Сергей Буянов с сыном Ваней и женой Еленой Водорезовой, 1990 год. Обложка © ITAR-TASS / Александр Яковлев
После продолжительной болезни скончался бывший конькобежец Сергей Буянов — супруг известного тренера по фигурному катанию Елены Водорезовой. О смерти экс-спортсмена сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.
"Да. К сожалению, это так", — приводит слова Гуляева РИА "Новости".
Буянов родился в 1956 году, он стал кандидатом в мастера спорта. В браке с заслуженным тренером России по фигурному катанию Еленой Водорезовой состоял с 1984 года. Последние годы Буянов лечился от рака.
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