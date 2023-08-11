Врач назвал общую причину, по которой могли умереть Борисова, Васильева и Володарский

В начале августа в России умерли несколько известных деятелей культуры. Среди них артистки Юлия Борисова, Вера Васильева и переводчик Леонид Володарский. По мнению врача-гериатра, геронтолога Валерия Новосёлова, они скончались в том числе из-за жары.

"Действительно, никакой мистики в смертях наших знаменитых артисток и других уважаемых людей нет. Их свела в могилу жара начала августа", — сказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, врачам хорошо известна уязвимость пожилых людей перед высокими температурами. Он отметил, что 20 лет назад в Европе нашли связь между избыточной смертностью населения и высокой температурой.

По словам Новосёлова, в России такая негативная тенденция проявилась в 2010 году. Тогда во время жары в Москве смертность выросла по сравнению с июлем – августом 2009 года.