Врач назвал общую причину, по которой могли умереть Борисова, Васильева и Володарский
Врач Новосёлов: Борисова, Васильева и Володарский умерли из-за жары
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Михаил Метцель / Александр Саверкин
В начале августа в России умерли несколько известных деятелей культуры. Среди них артистки Юлия Борисова, Вера Васильева и переводчик Леонид Володарский. По мнению врача-гериатра, геронтолога Валерия Новосёлова, они скончались в том числе из-за жары.
"Действительно, никакой мистики в смертях наших знаменитых артисток и других уважаемых людей нет. Их свела в могилу жара начала августа", — сказал он в беседе с kp.ru.
По его словам, врачам хорошо известна уязвимость пожилых людей перед высокими температурами. Он отметил, что 20 лет назад в Европе нашли связь между избыточной смертностью населения и высокой температурой.
По словам Новосёлова, в России такая негативная тенденция проявилась в 2010 году. Тогда во время жары в Москве смертность выросла по сравнению с июлем – августом 2009 года.
"У лиц пожилого возраста (60–74 года по классификации ВОЗ), а тем более стариков (75–89) и долгожителей (90 лет и старше), даже на фоне относительного здоровья при резком повышении температуры воздуха организм не может быстро адаптироваться", — добавил специалист.
Напомним, в начале августа умерли народная артистка СССР Юлия Борисова, актриса Вера Васильева, а также писатель и переводчик Леонид Володарский.