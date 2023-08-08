Переводчик и писатель Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет

Переводчик, писатель и радио ведущий Леонид Володарский скончался в возрасте 73 лет в результате продолжительной болезни. Трагичную новость сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на его родственников.

"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, но и человек с искрометным юмором и добрым и отзывчивым сердцем", — говорится в телеграм-канале радиостанции.

Проводить Володарского в последний путь можно будет 11 августа. Церемония прощания с синхронным переводчиком многих советских фильмов пройдёт в зале ЦКБ N1 Управления делами президента по адресу улице Маршала Тимошенко, 25.