Регион

Уведомления отключены

7 августа, 16:51

Умер художник журнала "Мурзилка" Николай Устинов

Скончался 86-летний иллюстратор детских книг Николай Устинов

<p>Художник-иллюстратор Николай Устинов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/astdeti/3039" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Детские книги АСТ</a></p>

Художник-иллюстратор Николай Устинов. Обложка © t.me / Детские книги АСТ

На 87-м году жизни умер художник-иллюстратор книг для детей Николай Устинов. Об этом сообщили в отделении детской литературы издательства АСТ.

"С грустью сообщаем, что ушёл из жизни чудесный художник Николай Александрович Устинов", сказано в публикации.

Иллюстрации пера Устинова были в книгах для серий "Детская литература", "Малыш", "Художник РСФСР" и издательств в Петербурге, Воронеже и Туле. Кроме того, он работал над оформлением энциклопедий "Что такое. Кто такой" и "Дорлинг киндерсли". А ещё художник трудился в изданиях периодической печати: в журнале "Мурзилка", "Роман-газете" и прочих.

Устинов за всю жизнь работал над несколькими сотнями книг, издававшимися в России, Германии, Японии, Италии и Южной Корее. Он прожил увлекательную жизнь, полную приключений, творчества и доброго хулиганства, вспоминает об иллюстраторе его внук Михаил Форрейтер.

Умер артист балета, станцевавший перед Рейхстагом в 1945 году

Умер артист балета, станцевавший перед Рейхстагом в 1945 году

А 6 августа в возрасте 41 года умер бывший вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Вениамин Мандрыкин. СМИ со ссылкой на тренера Валерия Горохова сообщают, что спортсмен умер от сердечного приступа.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров