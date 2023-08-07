Умер художник журнала "Мурзилка" Николай Устинов

На 87-м году жизни умер художник-иллюстратор книг для детей Николай Устинов. Об этом сообщили в отделении детской литературы издательства АСТ.

"С грустью сообщаем, что ушёл из жизни чудесный художник Николай Александрович Устинов", — сказано в публикации.

Иллюстрации пера Устинова были в книгах для серий "Детская литература", "Малыш", "Художник РСФСР" и издательств в Петербурге, Воронеже и Туле. Кроме того, он работал над оформлением энциклопедий "Что такое. Кто такой" и "Дорлинг киндерсли". А ещё художник трудился в изданиях периодической печати: в журнале "Мурзилка", "Роман-газете" и прочих.

Устинов за всю жизнь работал над несколькими сотнями книг, издававшимися в России, Германии, Японии, Италии и Южной Корее. Он прожил увлекательную жизнь, полную приключений, творчества и доброго хулиганства, вспоминает об иллюстраторе его внук Михаил Форрейтер.