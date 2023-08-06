Прикованный к инвалидному креслу 13 лет экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин умер в 41 год

Бывший вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Вениамин Мандрыкин скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушёл из жизни в возрасте 41 года", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Пресс-служба ЦСКА выразила соболезнования родным и близким усопшего.

Телеграм-канал "ОсНова" со ссылкой на первого тренера Мандрыкина Валерия Горохова сообщает, что причиной смерти стал инфаркт.

"Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого", — сказал Горохов.

Вениамин Мандрыкин начал профессиональную карьеру в "Алании". Также он выступал за ЦСКА, "Томь", "Ростов", брянское "Динамо". В 2003 году вратарь провёл два матча за сборную России. Мандрыкин — трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель кубка страны и трёхкратный — Суперкубка, обладатель Кубка УЕФА. Лучший вратарь чемпионата России 2000 года по оценкам газеты "Спорт-Экспресс".

В 2010 году футболист попал в ДТП. Его автомобиль врезался в дерево, в результате чего спортсмен сломал позвоночник и повредил спинной мозг. С тех пор Мандрыкин передвигался в инвалидной коляске.