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25 июня, 02:17

Бывший футболист казанского "Рубина" и сборной Бельгии Руссель умер в 45 лет

Умер бывший футболист казанского "Рубина" и сборной Бельгии Седрик Руссель

<p>Седрик Руссель. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/coventry_city/status/1672628746182971392" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Coventry City</a></p>

Седрик Руссель. Обложка © Twitter / Coventry City

В возрасте 45 лет умер бывший футболист казанского "Рубина" и сборной Бельгии Седрик Руссель. Как сообщает Daily Mail, произошло это из-за остановки сердца.

Сердечный приступ случился у Русселя на террасе кафе в бельгийском Монсе. Прибывшие на место медики проводили реанимационные мероприятия в течение часа, но спасти спортсмена не удалось.

Футболист в 2004 году провёл шесть матчей за "Рубин", за сборную Бельгии — два. Кроме того, он выступал за итальянскую "Брешию", бельгийские "Гент" и "Генк", английские "Вулверхэмптон" и "Ковентри". Игроки последней выразили глубокое сожаление об уходе бельгийского нападающего.

"Ковентри Сити" глубоко опечален известием о смерти нашего бывшего нападающего Седрика Русселя в возрасте всего 45 лет. В 1999–2001 годах Седрик провёл за "Скай Блюз" 43 матча, забив 11 голов. Мы выражаем соболезнования его семье и друзьям в это очень печальное время", — сообщила команда в "Твиттере".

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Арина Родионова
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