Чемпион России по хоккею умер в возрасте 46 лет

В возрасте 46 лет умер чемпион России по хоккею, игрок многих знаменитых отечественных клубов Евгений Хацей. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда", где он занимал пост директора академии омского клуба.

"С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Евгения Хацея, занимавшего должность директора хоккейной академии "Авангард". Клуб приносит свои соболезнования близким Евгения Владимировича", — говорится в сообщении.

Причина смерти хоккеиста не раскрывается, но, по данным издания "Спорт-Экспресс", Хацей умер от сердечного приступа.

Отметим, что Евгений Хацей в составе "Авангарда" стал чемпионом России в 2004 году. Также спортсмен выступал за новосибирскую "Сибирь", ярославское "Торпедо", магнитогорский "Металлург", хабаровский "Амур", подмосковный "Витязь" и другие команды. В последние годы Хацей работал в "Авангарде", где занимал должность директора хоккейной академии.