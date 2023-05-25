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25 мая, 15:27

Чемпион России по хоккею умер в возрасте 46 лет

Экс-хоккеист и менеджер "Авангарда" Хацей умер в возрасте 46 лет

<p>Евгений Хацей. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/wall-42405053_1526849" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ФК "Авангард"</a></p>

Евгений Хацей. Обложка © VK / ФК "Авангард"

В возрасте 46 лет умер чемпион России по хоккею, игрок многих знаменитых отечественных клубов Евгений Хацей. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда", где он занимал пост директора академии омского клуба.

"С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Евгения Хацея, занимавшего должность директора хоккейной академии "Авангард". Клуб приносит свои соболезнования близким Евгения Владимировича", — говорится в сообщении.

Причина смерти хоккеиста не раскрывается, но, по данным издания "Спорт-Экспресс", Хацей умер от сердечного приступа.

Отметим, что Евгений Хацей в составе "Авангарда" стал чемпионом России в 2004 году. Также спортсмен выступал за новосибирскую "Сибирь", ярославское "Торпедо", магнитогорский "Металлург", хабаровский "Амур", подмосковный "Витязь" и другие команды. В последние годы Хацей работал в "Авангарде", где занимал должность директора хоккейной академии.

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Ранее Лайф сообщал, что российский бобслеист умер от лейкоза в 31 год. Владимир Зайцев был победителем и призёром первенства страны, а также призёром чемпионата России.

Наталья Исакова
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