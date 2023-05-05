Российский бобслеист умер от лейкоза в 31 год
Российский бобслеист Владимир Зайцев скончался на 32-м году жизни от рака
Владимир Зайцев. Обложка © infosport.ru
Российский бобслеист Владимир Зайцев скончался от рака в 31 год. Он был победителем и призёром первенства страны, а также призёром чемпионата РФ.
"Владимир боролся с диагнозом "острый лимфобластный лейкоз", было множество осложнений. К сожалению, Владимира не стало 5 мая", — сообщили ТАСС в семье погибшего спортсмена.
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