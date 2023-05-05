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5 мая, 17:00

Российский бобслеист умер от лейкоза в 31 год

Российский бобслеист Владимир Зайцев скончался на 32-м году жизни от рака

<p>Владимир Зайцев. Обложка © <a href="https://infosport.ru/person/bobslei/zaitsev-vladimir-alekseevich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">infosport.ru</a></p>

Владимир Зайцев. Обложка © infosport.ru

Российский бобслеист Владимир Зайцев скончался от рака в 31 год. Он был победителем и призёром первенства страны, а также призёром чемпионата РФ.

"Владимир боролся с диагнозом "острый лимфобластный лейкоз", было множество осложнений. К сожалению, Владимира не стало 5 мая", — сообщили ТАСС в семье погибшего спортсмена.

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Ранее в Москве на 66-м году жизни умер актёр Михаил Бескоровайный. Он снимался в сериалах "Моя прекрасная няня", "Марш Турецкого" и "Кухня". Кроме того, озвучивал героев фильмов "Матрица", "Хоббит" и "Гарри Поттер".

Андрей Бражников
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