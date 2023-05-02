Умер актёр из сериала "Моя прекрасная няня"

В Москве на 66-м году жизни умер актёр Михаил Бескоровайный. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник.

"1 мая в 00:35 в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — отметил он.

По факту смерти актёра правоохранители организовали проверку. Артист снимался в сериалах "Моя прекрасная няня", "Марш Турецкого" и "Кухня". Кроме того, он озвучивал героев фильмов "Матрица", "Хоббит" и "Гарри Поттер".