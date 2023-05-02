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2 мая, 16:28
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Умер актёр из сериала "Моя прекрасная няня"

Умер актёр из сериала "Моя прекрасная няня" Михаил Бескоровайный

<p>Михаил Бескоровайный. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/5242/foto/46502/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Михаил Бескоровайный. Фото © kino-teatr.ru

В Москве на 66-м году жизни умер актёр Михаил Бескоровайный. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник.

"1 мая в 00:35 в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — отметил он.

По факту смерти актёра правоохранители организовали проверку. Артист снимался в сериалах "Моя прекрасная няня", "Марш Турецкого" и "Кухня". Кроме того, он озвучивал героев фильмов "Матрица", "Хоббит" и "Гарри Поттер".

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Ранее Лайф писал, что на 83-м году жизни умер народный артист России Георгий Демуров. Прощание с артистом состоится 3 мая.

Никита Осипов
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