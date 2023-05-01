КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 12:55

На 83-м году жизни умер народный артист России Георгий Демуров

<p>Георгий Демуров. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/teatrnn?z=photo-10117353_456243754/album-10117353_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нижегородский драмтеатр имени Горького</a></p>

Георгий Демуров. Обложка © VK / Нижегородский драмтеатр имени Горького

Народный артист России Георгий Демуров скончался в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Нижегородского драмтеатра имени Горького, где актёр служил в течение 58 лет.

"Ушёл из жизни великий артист и добрый, светлый, с прекрасным чувством юмора, с лукавинкой и глубинной мудростью человек. Светлая память о Георгии Сергеевиче Демурове навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Демуров умер в воскресенье, 30 апреля, причины его смерти не раскрываются. Прощание с артистом состоится 3 мая в театре, которому он отдал более половины своей жизни.

Георгий Демуров родился 13 ноября 1940 года в Тбилиси. С 1965-го начал работать в Нижегородском драмтеатре имени Горького, где сыграл свыше 150 ролей. В их числе лорд Грей в спектакле "Ричард Третий", Петруччо в  "Укрощении строптивой", Скалозуб в "Горе от ума". В период с 2004 по 2012 год являлся худруком театра. В 1996 году актёру было присвоено почётное звание "Народный артист России".

Актёр Павел Ртищев умер в 51 год

Актёр Павел Ртищев умер в 51 год

Ранее Лайф сообщал, что оперная певица Анна Бондаревская умерла в день своего 35-летия. С 2016 по 2021 год она была солисткой труппы Большого театра.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Культура
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров