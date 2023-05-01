На 83-м году жизни умер народный артист России Георгий Демуров

Народный артист России Георгий Демуров скончался в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Нижегородского драмтеатра имени Горького, где актёр служил в течение 58 лет.

"Ушёл из жизни великий артист и добрый, светлый, с прекрасным чувством юмора, с лукавинкой и глубинной мудростью человек. Светлая память о Георгии Сергеевиче Демурове навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Демуров умер в воскресенье, 30 апреля, причины его смерти не раскрываются. Прощание с артистом состоится 3 мая в театре, которому он отдал более половины своей жизни.

Георгий Демуров родился 13 ноября 1940 года в Тбилиси. С 1965-го начал работать в Нижегородском драмтеатре имени Горького, где сыграл свыше 150 ролей. В их числе лорд Грей в спектакле "Ричард Третий", Петруччо в "Укрощении строптивой", Скалозуб в "Горе от ума". В период с 2004 по 2012 год являлся худруком театра. В 1996 году актёру было присвоено почётное звание "Народный артист России".