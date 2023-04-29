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29 апреля, 07:56

Актёр Павел Ртищев умер в 51 год

Актёр новоуральского Театра музыки, драмы и комедии Павел Ртищев умер в 51 год

<p>Актёр Павел Ртищев. Обложка © VK / <a href="https://sun1-24.userapi.com/impg/e27lVlUNSlBTYveVy5qr01PExm1ndqCMXmFIyg/d2LaPou4DY4.jpg?size=720x844&quality=96&sign=c0c35e199dd9b4612fd134dbb469214a&c_uniq_tag=QfQMbsTKEF9yKruu5gYr87XJCwrwRl4N_5YSFusysF4&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск)</a></p>

Актёр Павел Ртищев. Обложка © VK / Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск)

Актёр новоуральского Театра музыки, драмы и комедии Павел Ртищев умер 28 апреля на 52-м году жизни. Об этом сообщается в группе культурного учреждения в VK.

"Павел Валерьевич всегда был острохарактерным комическим актёром высшей квалификационной категории. Многолетний и плодотворный опыт работы позволил ему завоевать достойное место в актёрской труппе. Павел Валерьевич являлся одним из наиболее востребованных артистов труппы театра", — написали коллеги покойного, добавив, что за годы службы в театре Ртищев исполнил более сотни ролей.

По словам коллег, многие зрители приходили в театр специально посмотреть на Ртищева. Церемония прощания с умершим состоится 5 мая в 12:00 в новоуральском похоронном доме на ул. Фурманова 32А.

Актёр родился 11 января 1972 года в Павлодаре. В 1997-м закончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности "Актёр драмы и кино" (мастерская профессора и народного артиста РФ А.В. Петрова). В 1998 году получил приглашение на работу в новоуральский театр, где прослужил много лет, пока не уволился по состоянию здоровья.

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Никита Никонов
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