Актёр Павел Ртищев умер в 51 год

Актёр новоуральского Театра музыки, драмы и комедии Павел Ртищев умер 28 апреля на 52-м году жизни. Об этом сообщается в группе культурного учреждения в VK.

"Павел Валерьевич всегда был острохарактерным комическим актёром высшей квалификационной категории. Многолетний и плодотворный опыт работы позволил ему завоевать достойное место в актёрской труппе. Павел Валерьевич являлся одним из наиболее востребованных артистов труппы театра", — написали коллеги покойного, добавив, что за годы службы в театре Ртищев исполнил более сотни ролей.

По словам коллег, многие зрители приходили в театр специально посмотреть на Ртищева. Церемония прощания с умершим состоится 5 мая в 12:00 в новоуральском похоронном доме на ул. Фурманова 32А.

Актёр родился 11 января 1972 года в Павлодаре. В 1997-м закончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности "Актёр драмы и кино" (мастерская профессора и народного артиста РФ А.В. Петрова). В 1998 году получил приглашение на работу в новоуральский театр, где прослужил много лет, пока не уволился по состоянию здоровья.