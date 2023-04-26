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26 апреля, 14:49

Оперная певица Бондаревская умерла в собственный 35-летний юбилей

<p>Анна Бондаревская в опере "Борис Годунов". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/bolshoi_theatre/1427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Большой театр России</a></p>

Анна Бондаревская в опере "Борис Годунов". Обложка © Telegram / Большой театр России

В возрасте 35 лет скончалась оперная певица Анна Бондаревская, сообщает пресс-служба Большого театра России. Причина смерти артистки не раскрывается. Примечательно, что она умерла в день своего юбилея.

"Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2023 года скончалась солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская (22.04.1988 – 22.04.2023) и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной", — говорится в сообщении.

С 2016 по 2021 год Анна Бондаревская была солисткой оперной труппы Большого театра. Артистка играла роли Дуняши в "Царской невесте", Лёли в "Снегурочке", Марины Мнишек в "Борисе Годунове" и многие другие.

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А сегодня стало известно, что после тяжёлой болезни в возрасте 78 лет умер народный артист России Геннадий Богачёв. Актёр известен многим зрителям по картинам "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Агент национальной безопасности", "Мастер и Маргарита".

Наталья Исакова
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