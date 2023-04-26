Оперная певица Бондаревская умерла в собственный 35-летний юбилей

В возрасте 35 лет скончалась оперная певица Анна Бондаревская, сообщает пресс-служба Большого театра России. Причина смерти артистки не раскрывается. Примечательно, что она умерла в день своего юбилея.

"Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2023 года скончалась солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская (22.04.1988 – 22.04.2023) и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной", — говорится в сообщении.

С 2016 по 2021 год Анна Бондаревская была солисткой оперной труппы Большого театра. Артистка играла роли Дуняши в "Царской невесте", Лёли в "Снегурочке", Марины Мнишек в "Борисе Годунове" и многие другие.