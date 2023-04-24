У Константина Кинчева умерла дочь

Трагедия произошла в семье советского и российского рок-музыканта, лидера группы "Алиса" Константина Кинчева. Как пишет kp.ru, у него умерла дочь Маша, которой было всего 36 лет.

Мария Кинчева-Панфилова — приёмная дочь культового рокера. В браке со второй женой Александрой он удочерил её, воспитывал как родную и дал ей свою фамилию. Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа, работала исполнительным продюсером. У неё остался 12-летний сын.

Как пишут СМИ, дочь Кинчева уже похоронили. Причиной трагедии в окружении рокера называют внезапную остановку сердца.

От первого брака у Кинчева есть ещё сын Евгений, который в своё время заведовал атрибутикой в отцовской группе "Алиса". Но поклонники рок-музыканта знают в лицо его младшую дочь, 32-летнюю Веру. Это она снималась в клипах на песни "Трасса Е-95", "Мы держим путь в сторону леса", "Родина".