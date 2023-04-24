У Константина Кинчева умерла дочь
СМИ сообщили, что рок-музыкант Константин Кинчев потерял 36-летнюю дочь
У Кинчева есть ещё старший сын Сергей и младшая дочь Вера, снявшаяся в клипе на песню "Трасса Е-95". Фото © VK / Группа АЛИСА
Трагедия произошла в семье советского и российского рок-музыканта, лидера группы "Алиса" Константина Кинчева. Как пишет kp.ru, у него умерла дочь Маша, которой было всего 36 лет.
Мария Кинчева-Панфилова — приёмная дочь культового рокера. В браке со второй женой Александрой он удочерил её, воспитывал как родную и дал ей свою фамилию. Мария закончила театроведческий факультет ГИТИСа, работала исполнительным продюсером. У неё остался 12-летний сын.
Как пишут СМИ, дочь Кинчева уже похоронили. Причиной трагедии в окружении рокера называют внезапную остановку сердца.
От первого брака у Кинчева есть ещё сын Евгений, который в своё время заведовал атрибутикой в отцовской группе "Алиса". Но поклонники рок-музыканта знают в лицо его младшую дочь, 32-летнюю Веру. Это она снималась в клипах на песни "Трасса Е-95", "Мы держим путь в сторону леса", "Родина".
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