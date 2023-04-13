КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 07:59

Лазарев сообщил о смерти бабушки

Певец Сергей Лазарев сообщил о смерти 85-летней бабушки

<p>Сергей Лазарев вместе с бабушкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey</p>

Сергей Лазарев вместе с бабушкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев сообщил о смерти своей бабушки. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет, написал в соцсетях исполнитель. Он опубликовал архивное фото с родственницей, подчеркнув, что его дочь очень на неё похожа.

"Не стало моей любимой бабули Жанны Петровны, ей было 85… Невероятно сильный и стойкий человек! Лев по знаку зодиака. И она абсолютно соответствовала ему! Правдоруб, сильная, волевая и с крепчайшим несгибаемым мнением! Очень любил её!" — написал исполнитель.

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Ранее Лазарев признался, что не намерен покидать Россию. Так он ответил на вопрос о том, собирается ли покорять сцены стран Азии. Певец также считает временным явлением отмену всего русского, которая сейчас нередко возникает на Западе.

Иван Косицын
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