Лазарев сообщил о смерти бабушки
Певец Сергей Лазарев сообщил о смерти 85-летней бабушки
Сергей Лазарев вместе с бабушкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey
Певец Сергей Лазарев сообщил о смерти своей бабушки. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет, написал в соцсетях исполнитель. Он опубликовал архивное фото с родственницей, подчеркнув, что его дочь очень на неё похожа.
"Не стало моей любимой бабули Жанны Петровны, ей было 85… Невероятно сильный и стойкий человек! Лев по знаку зодиака. И она абсолютно соответствовала ему! Правдоруб, сильная, волевая и с крепчайшим несгибаемым мнением! Очень любил её!" — написал исполнитель.
Ранее Лазарев признался, что не намерен покидать Россию. Так он ответил на вопрос о том, собирается ли покорять сцены стран Азии. Певец также считает временным явлением отмену всего русского, которая сейчас нередко возникает на Западе.