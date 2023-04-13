Лазарев сообщил о смерти бабушки

Певец Сергей Лазарев сообщил о смерти своей бабушки. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет, написал в соцсетях исполнитель. Он опубликовал архивное фото с родственницей, подчеркнув, что его дочь очень на неё похожа.

"Не стало моей любимой бабули Жанны Петровны, ей было 85… Невероятно сильный и стойкий человек! Лев по знаку зодиака. И она абсолютно соответствовала ему! Правдоруб, сильная, волевая и с крепчайшим несгибаемым мнением! Очень любил её!" — написал исполнитель.